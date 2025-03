Sam Asghari: Britney Spears gab seiner Karriere einen Schub

«Das ist alles passiert, als ich mit der Schauspielerei angefangen habe. [...] Wir haben uns an einem Filmset kennengelernt, meine letzte Partnerin, mit der ich verheiratet war, aber ich konnte nichts dafür, dass sie der grösste Superstar der Welt ist und mir das eine Art Starthilfe gegeben hat», erklärte Asghari in dem Gespräch. Der 31–Jährige räumte ein, dass es beim Thema Ruhm «einen festen Graubereich» gebe. «Jeder ist irgendwie auch durch Verbindungen berühmt», sagte er in dem Interview.