Sam Asghari: Ehe mit Britney Spears war für ihn «sehr real»

«Fast wie eine falsche Ablenkung»

Spears hatte darüber geschrieben, wie schwierig es für sie war, dass sie lange keinen Kontakt zu ihren Söhnen Sean Preston (19) und Jayden James (18) hatte: «Wir sind einfach Menschen, die so zerbrechlich und menschlich sind, die schwersten Jahre meines Lebens waren, als meine beiden Söhne für drei Jahre weg waren.» Sie sei in dieser Zeit davon «abgeschnitten» worden, mit ihren Kindern zu telefonieren oder ihnen Nachrichten zu schicken. Die später gescheiterte Ehe mit Sam Asghari habe sich «fast wie eine falsche Ablenkung» angefühlt, um ihr dabei zu helfen, mit der schwierigen Situation umzugehen.