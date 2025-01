Sam Asghari ist «nicht traurig» über Scheidung von Britney Spears

Das war «das Seltsamste» an der Ehe

In dem Gespräch mit Kate (45) und Oliver Hudson (48) kam Asghari auch auf den seiner Meinung nach «seltsamsten» Aspekt zu sprechen, mit dem er während der Ehe mit Spears konfrontiert wurde. «Eines Tages begann ich zu erfahren, was die Vormundschaft ist, und da dachte ich: ‹Moment mal. Ich dachte, ich bin in Amerika. Was soll das heissen, jemand über 18 braucht die Erlaubnis seiner Eltern?› Das war die schwierigste und seltsamste Spirale, die ich in meinem Leben erlebt habe», so der 30–Jährige.