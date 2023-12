Nach der Trennung im Sommer

Sam Asghari: Macht er sich über seine Ehe mit Britney Spears lustig?

Einige Monate nach der Trennung meldet sich Sam Asghari durch die Blume noch einmal in Sachen Britney Spears zu Wort. Eine PETA–Kampagne mit dem Schauspieler und Fitnesstrainer spielt in Slogans auf die gescheiterte Ehe an.