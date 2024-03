Sam Asghari: So denkt er jetzt über die Beziehung mit Britney Spears

Sam Asghari: «Menschen ziehen weiter»

Seine Entscheidung für die Trennung begründete er mit den Worten: «Menschen leben sich auseinander und ziehen weiter.» Dass ihr Ex in der Öffentlichkeit schmutzige Wäsche waschen wird, muss Spears wohl nicht befürchten. Asghari betont, dass er es immer gehasst habe, wenn Menschen sich trennen und übereinander reden würden. «Das ist etwas, was ich nie tun werde, weil ich nichts als eine erstaunliche Erfahrung und ein grossartiges Leben hatte, und das wird immer Teil meines Lebens sein, ein Kapitel meines Lebens», sagte er dem Magazin.