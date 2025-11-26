Sam Branson nimmt Abschied von seiner Mutter Joan Templeman

Als Erinnerung teilte Sam eine Bildergalerie, die Jahrzehnte der Mutter–Sohn–Beziehung umfasst. Auf dem ersten Foto ist er mit seiner Mutter nach der Geburt eines seiner Kinder zu sehen, wie sie ihm einen dicken Kuss auf die Wange gibt. Sam ist mit der Schauspielerin Isabella Calthorpe (45) verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter mit ihr. Weitere Bilder zeigen neuere Selfies der beiden sowie Aufnahmen aus Sams Kindheit – darunter ein Schnappschuss, auf dem der kleine Sam auf dem Schoss seines Vaters sitzt, während seine Schwester Holly (44) neben ihrer Mutter posiert.