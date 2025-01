Sam Dylan bricht Dschungelprüfung ab: So reagieren Stars und Fans

In der nächsten Dschungelprüfung, die am heutigen Dienstag ab 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) zu sehen sein wird, bekommt Sam Dylan erneut die Chance, Sterne zu erspielen. Auch Alessia Herren ist dann wieder am Start. Plus Dylans ärgste Camp–interne Kritikerin Lilly Becker (48). «Ich finde es eine Frechheit [...] Warum bist du hier?», platzte Letzterer in der Sendung der Kragen.