Sam Dylan: «Ich habe einfach gemerkt, meine Batterie ist am Ende»

Sie haben bei Ihrem Exit recht erleichtert gewirkt – inwiefern sind Sie froh über das Dschungel–Aus?

Sam Dylan: Ich war erleichtert, weil ich die letzten zwei Tage wirklich Probleme hatte – mit meinem Körper, mit der Müdigkeit. Ich habe einfach gemerkt, meine Batterie ist am Ende und ich wollte mich auch nicht so durchschleppen. Jetzt im Nachhinein, wenn ich viele Nachrichten lese, dass die Leute traurig sind, dass ich raus bin, bin ich natürlich auch traurig und denke mir: «Ach Scheisse, die haben mich so gefeiert, die wollten mich sehen, da hätte ich doch mal noch mehr Gas geben können.» Aber so ist es jetzt.