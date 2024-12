Sam Dylan im Dschungel: Krönt er jetzt seine Reality-Karriere?

Geboren ist er am 7. Februar 1991 im niedersächsischen Cloppenburg, wo er das Gymnasium besuchte. In «Das Sommerhaus der Stars» verriet er, dass er eine Ausbildung im Einzelhandel absolviert hat. Nachdem er eine Zeit lang in München gelebt hat, wohnt er jetzt in Köln. Vielleicht verrät er ab Januar 2025 ja noch mehr von sich am Lagerfeuer des Dschungelcamps.