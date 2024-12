Sam Dylan soll der nächste Kandidat im Dschungelcamp sein

Dieser Kandidat könnte für ordentlich Zündstoff im Dschungelcamp sorgen. Am 24. Januar 2025 startet «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in eine neue Runde. Wie jedes Jahr wird davor heftig über die Kandidaten und Kandidatinnen spekuliert, die sich der Herausforderung im australischen Busch stellen werden. Mit Sam Dylan (33) hat die «Bild»–Zeitung jetzt einen weiteren Namen in den Ring geworfen.