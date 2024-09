«Sam - Ein Sachse»: Grimme-Preis-gekrönte Miniserie startet im Free-TV

Darum geht's in «Sam – Ein Sachse»

Auch im mit einem Grimme–Preis in der Kategorie «Fiktion» ausgezeichneten Serienformat arbeitet Sam (gespielt von Malick Bauer) zunächst bei der Bereitschaftspolizei der DDR. Doch das führt zu Spannungen mit seiner Familie und in der Nacht zum 9. November spitzt sich alles dramatisch zu. Nach der Wende wird Sam von Skinheads angegriffen und von einer Gruppe Afrodeutscher gerettet. Beruflich arbeitet Sam fortan im gesamtdeutschen Polizeidienst und wird als erster schwarzer Polizist in Ostdeutschland schon bald das Aushängeschild einer Diversity–Kampagne für Sachsen. Doch dieses Glück währt nicht lange, denn er beschliesst ein verbrecherisches Vorhaben.