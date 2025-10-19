Sam Rivers ist tot: Limp Bizkit trauern um Bassist

Der Durchbruch im Nu–Metal

1997 veröffentlichte Limp Bizkit ihr Debütalbum «Three Dollar Bill Y'all». Doch erst das zweite Album «Significant Other» von 1999 mit der Single «Nookie» katapultierte die Gruppe an die Spitze der Billboard–200–Charts und machte sie zu einer der führenden Rap–Rock–Bands ihrer Zeit. Das dritte Album «Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water» aus dem Jahr 2000 brach dann alle Rekorde: Es erreichte die bis dahin höchsten Startwochenverkäufe eines Rockalbums und Mehrfach–Platinstatus. Limp Bizkit prägten mit ihrem Sound das Genre des Nu–Metal massgeblich.