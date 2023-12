«I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!»

Sam Thompson holt britische Dschungelkrone: Das ist der Reality-Star

Der britische Reality–Star Sam Thompson ist Sieger der diesjährigen Ausgabe von «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!». Im Finale setzte er sich gegen Boxer Tony Bellew und Politiker Nigel Farage durch. Punkten konnte er offenbar mit seiner bodenständigen Art.