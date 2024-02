Sam Waterston verlässt «Law & Order» nach 20 Staffeln

Sam Waterston verabschiedet sich mit emotionalen Worten

Sam Waterston war in der Mitte der vierten Staffel zu der Serie gekommen und verlässt diese dem Bericht zufolge nach der Hälfte seiner 20. Staffel. In mehr als 400 Episoden ist er damit als Jack McCoy aufgetreten. Die Figur wurde in Staffel 17 vorübergehend zum Staatsanwalt ernannt und gewann in der 20. und letzten Staffel der ursprünglichen Serie, die von 1990 bis 2010 lief, den Posten des Bezirksstaatsanwalts. Waterston kehrte in die Rolle zurück, als NBC «Law & Order» im Jahr 2022 zurückholte.