«Samaritan»: Sylvester Stallone als abgehalfterter Superheld in Rente

«Unbreakable» trifft «Logan» und eine Prise «Hancock»

Die Handlung legt bereits nahe, dass es das Publikum auch in «Samaritan» mit einem Recken abseits der Marvel-Rezeptur zu tun bekommt. Der schweigsame ältere Herr von nebenan, der sich als Superheld entpuppt - das erinnert doch eher an Bruce Willis (67) in «Unbreakable» als an «Iron Man». Die Interaktion des Samariters mit dem Jungen Sam erinnert derweil an Hugh Jackmans (53) denkwürdigen Abschied als Wolverine in «Logan», in dem auch er einen von vielen Schlachten gezeichneten, desillusionierten Kämpfer für das Gute spielte.