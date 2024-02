Samira und Serkan Yavuz: Das sind ihre liebsten Babynamen

In der neuen Folge ihres Podcasts «Badass Reality» (exklusiv bei Podimo) beantworten Samira Klampf (30) und Serkan Yavuz (30) Fragen, die ihre Fans via Instagram an sie herangetragen hatten. Das Siegerpaar von «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» erwartet aktuell sein zweites Kind. Deshalb wollen ihre Follower natürlich auch ihre Top 10 der Babynamen wissen.