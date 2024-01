Samira und Serkan Yavuz erwarten ihr zweites Baby

Das «Bachelor in Paradise»–Pärchen Samira (29) und Serkan Yavuz (30) erwartet erneut Nachwuchs. Das gab Samira via Instagram bekannt. In einer entsprechenden Instagram–Story präsentierte sie am Freitagmittag stolz ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch und schrieb dazu: «Unglaublich, wie lange ich das Geheimnis für mich behalten habe.» Sie habe das Verlangen gehabt, ihre Schwangerschaft nicht sofort zu verkünden: «Aber jetzt fühlt es sich richtig an und ich will es auch nicht mehr verstecken.»