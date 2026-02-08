Samira Yavuz als Dschungelkönigin? Ihr Ex Serkan wünscht ihr die Krone

Für Samira Yavuz kam es im Dschungelcamp zu einem heiklen Aufeinandertreffen. Denn auch Eva Benetatou (33) war Teil der 19. Staffel. Yavuz' Ehe scheiterte unter anderem, weil ihr Noch–Ehemann eine Affäre mit der einstigen «Bachelor»–Kandidatin hatte. Im Februar 2025 hatte Samira die Trennung von Serkan bekannt gegeben. Als Grund nannte sie «mehrere Vertrauensbrüche» von Seiten ihres Partners, den sie 2021 bei «Bachelor in Paradise» kennengelernt hatte und mit dem sie zwei Kinder hat. Reality–Kollegin Eva Benetatou gestand später einen einmaligen Seitensprung mit Serkan. Im Camp kam es zu einer Aussprache zwischen den beiden Frauen, die jedoch zu keinem wirklichen versöhnlichen Ende führte. Benetatou verliess das Camp auf dem achten Platz.