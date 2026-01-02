Samira Yavuz: Erst in den Dschungel, dann zu «Unter uns»

In einer Pressemitteilung des Senders scherzt Yavuz: «Bei ‹Unter uns› lernt man eine völlig neue Seite von mir kennen. Eine Seite, die ich im Reality–TV selten zeige: die halbwegs seriöse Version.» Sie spricht auch von einer «ziemlich grossen Herausforderung». Der Reality–Star wolle sich aber «trotzdem noch treu» bleiben – so wie auch im TV–Dschungel, auf den sich Yavuz offenbar schon freut. Auf Instagram teilte sie in einer Story nach Bekanntgabe der Promi–Riege mit: «Eeeeendlich muss ichs nicht mehr geheimhalten. Spannende Konstellation, der ganze Cast. Hab irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr andres sein wird als die Jahre zuvor.»