Samra kündigt Album «Zeitgeist» an und veröffentlicht erste Single

Erste Single ist «ein Spiegel meiner Seele»

Einen ersten Einblick in die Musik gibt es auch bereits: «Es tut mir leid» ist der Titel der ersten Single die auf Spotify und Co. und mit Video auch schon auf YouTube bereitsteht. Darin thematisiert Samra «die inneren Konflikte und Herausforderungen, die den Berliner Rapper in den letzten Jahren begleitet haben».