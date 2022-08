Samsung Galaxy Unpacked: Das können die neuen Foldables

Am 10. August hat Samsung zu einem weiteren Event unter dem Motto «Galaxy Unpacked» geladen. Der südkoreanische Elektronik-Riese konzentrierte sich vor allem auf die Vorstellung der neuen Foldables Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4 - also auf Smartphones, die zusammengeklappt werden können. Der Hersteller wolle mit den Foldables nicht nur unkonventionelle Wege gehen, sondern diese auch zum Mainstream machen, hiess es in der Präsentation.