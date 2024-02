Samu Haber nach Therapie-Beichte: «Wir sind alle kaputt»

In den vergangenen Jahren hat der finnische Sänger Samu Haber (47) offensichtlich nicht nur hart an seinem musikalischen Comeback gearbeitet, sondern auch an sich selbst. Kurz nach der Veröffentlichung seiner ersten englischsprachigen Solo–Single «Gimme Your Hand» verriet der ehemalige Frontmann der Band Sunrise Avenue in einem Interview mit der «Bild»–Zeitung, dass er vor rund sechs Jahren verzweifelt seine eigene Hand ausstreckte, um sich therapeutische Hilfe zu organisieren.