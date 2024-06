Samuel Koch: «In meinen Träumen bin ich meist noch Fussgänger»

Samuel Koch (36) träumt nicht mehr von seinem «Wetten, dass..?»–Unfall im Jahr 2010, seit dem er vom Hals abwärts gelähmt ist. In einem «Express.de»–Interview über sein neues Kinderbuch sagte er: «In meinen Träumen bin ich meist noch Fussgänger und relativ fit – oder eine seltsame Mischung davon. Allerdings hat sich in letzter Zeit schon mal der Rollstuhl in meine Träume geschlichen. Und dann bin ich in der Lage, auf den Armlehnen dieses Rollstuhls Handstand–Akrobatik zu betreiben – so wie früher.» Für ihn seien das «sehr schöne Träume».