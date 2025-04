«Sandman»: Starttermin für zweite Staffel steht fest

Wie «Deadline» berichtet, werden am 3. Juli die ersten sechs Episoden der zweiten Staffel zu sehen sein. Am 24. Juli folgen dann die letzten fünf Folgen. Laut Inhaltsangabe muss Dream (Sturridge) nach einer schicksalhaften Wiedervereinigung mit seiner Familie schwierige Entscheidungen treffen, «während er versucht, sich selbst, sein Königreich und die wache Welt vor den epischen Folgen seiner vergangenen Missetaten zu retten», heisst es in der Ankündigung. Dazu muss er sich mit Freunden und Feinden, Göttern, Monstern und Sterblichen auseinandersetzen. Der Weg der Vergebung ist dabei voller unerwarteter Wendungen.