Sandra Bullock ist jetzt bei Instagram: Über vier Millionen folgen ihr

Sandra Bullock (61) hat einen Instagram–Account eröffnet – und das feiern Millionen ihrer Fans. Nach wenigen Stunden zählt der Account des Hollywoodstars bereits 4,4 Millionen Follower. Darunter sind auch zahlreiche prominente Freundinnen der Schauspielerin – wie etwa Jennifer Aniston (57), Nicole Kidman (58) oder Reese Witherspoon (50), die sich in den Kommentaren zu dem ersten Beitrag von Sandra Bullock über den neuen Account freuen. «Sie ist hier», schrieb Jennifer Aniston mit einem Herz–Emoji, Reese Witherspoon fügte hinzu: «Instagram ist gerade viel besser geworden.»