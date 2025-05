Sandra Bullock & Keanu Reeves: Reunion für neuen Romantik-Thriller

Sandra Bullock ist nicht abgeneigt an einer Reunion für «Speed 3», erzählte sie in dem Podcast im Mai letzten Jahres. «Bevor ich sterbe, bevor ich diesen Planeten verlasse, müssen Keanu und ich noch mal etwas zusammen vor der Kamera machen. Sind wir dann in Rollstühlen oder haben Gehhilfen? Vielleicht», kündigte sie an. Das Filmstudio Studio 20th Century soll seine Bereitschaft bereits signalisiert haben.