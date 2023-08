Sandra Bullock trauert um ihren Partner Bryan Randall

Die Oscarpreisträgerin Sandra Bullock (59) trauert um die «Liebe ihres Lebens». Ihr langjähriger Lebensgefährte Bryan Randall hat seinen Kampf gegen die heimtückische Krankheit ALS im Alter von 57 Jahren verloren. Wie seine Familie am Montag dem «People»-Magazin in einem Statement mitteilte, starb Randall bereits am Wochenende.