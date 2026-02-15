Sandra Hüller: Besondere Herausforderungen bei «Rose»-Dreh

«Ich wollte auch wissen, ob ich das schaffen könnte»

«Mir gefiel die Idee, jemanden wie sie darzustellen und die Möglichkeit, eine Art Denkmal, ein Andenken an sie, zu schaffen», begründete Hüller ihre Entscheidung für die Rolle. «Ich wollte auch wissen, ob ich das schaffen könnte. Denn ich fand es wirklich herausfordernd, jemanden zu spielen, der sich so verkleidet und diese Lebensgeschichte hat. So etwas hatte ich noch nie zuvor gemacht.» Zwar verkörperte sie im Theater schon Männerrollen, doch sei das «etwas anderes als im Film». Denn auf der Bühne sei klar, «dass ich eine Schauspielerin bin, die die Rolle spielt, und man kann sie auf anderen Ebenen angehen als der realistischen, mit der wir es in diesem Film zu tun haben».