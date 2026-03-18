Sandra Hüller sieht sich nicht als Hollywoodstar

Ryan Gosling hat verraten, dass Sie den Song «Sign of the Times» von Harry Styles für «Der Astronaut – Project Hail Mary» gefunden haben. Ist das wahr?

Sandra Hüller: Ja, das stimmt. Es gab diese Abschiedsszene für die Astronautinnen und Astronauten, die ins All aufbrechen und wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ursprünglich war Eva Stratt in der Szene gar nicht vorgesehen, dann kam die Idee auf, dass sie doch dabei sein sollte. Es fehlte aber noch ein Song. Wir haben viel ausprobiert. Er musste zu mir passen, inhaltlich stimmen, durfte nicht zu kitschig klingen und sollte eher zurückgenommen wirken. Dann bin ich auf dieses Lied gestossen und dachte sofort: Das ist verrückt, wie gut das auch textlich passt. Die Produzentin Amy Pascal hat dann über Nacht die Rechte organisiert und wir haben die Szene gleich am nächsten Tag gedreht. Später ist der Song auch im Trailer gelandet, aber damit hatte ich nichts mehr zu tun.