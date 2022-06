Sandra Oh über ihren «Grey's Anatomy»-Erfolg: «Ich wurde krank»

Sandra Oh (50) hat über die Schattenseiten ihrer Zeit bei «Grey's Anatomy» gesprochen. Wie sie in dem Gespräch für Variety's «Actors on Actors»-Serie verriet, machte sie der Ruhm «krank». Ihre Rolle der Dr. Cristina Yang in dem «ABC»-Medizindrama spielte sie zehn Staffeln lang. Die Premiere der Serie 2005 habe ihr Leben «sehr verändert».