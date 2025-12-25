Sandwiches, Suppen und mehr: Resteverwertung nach den Feiertagen

Es ist das alljährliche «Kühlschrank–Tetris» nach den Feiertagen. Zwischen Tupperdosen mit Rotkohl, halben Bratenstücken und übrig gebliebenem Raclette–Käse verliert man schnell den Überblick. Doch Resteverwertung muss nicht langweilig sein und hat schon gar nichts mit Verzicht zu tun. Im Gegenteil: Mit den richtigen Handgriffen schmecken die Reste oft fast besser als das Original. Hier sind die besten Strategien.