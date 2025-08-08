Sandy Meyer-Wölden hat sich das «Scheissbein» gebrochen

Sie können über ihr «Scheissbein» lachen

Man sehe Pocher «förmlich die Schadenfreude im Gesicht an», berichtet Meyer–Wölden zu der neuen Podcast–Folge und postet auch einen Ausschnitt, in dem es um den Sturz geht. «Du bist in deinen Hermès–Schlappen ausgerutscht. Das ist das, was ich gehört habe», sagt der Komiker in dem Clip, in dem sich aber auch Meyer–Wölden das Lachen nicht verkneifen kann. «Ja, in meinen kleinen weissen Schlappen, über die du dich immer lustig machst, bin ich ausgerutscht und gegen die Tischkante geknallt», bestätigt sie. Sie habe sich dabei «einfach mal auf kurzem Wege das Steissbein gebrochen».