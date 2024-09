Sandy Meyer-Wölden: Jetzt zeigt sie den neuen Mann an ihrer Seite

Jetzt zeigt sie den neuen Mann an ihrer Seite ganz offiziell: Auf dem roten Teppich der Charity–Veranstaltung «Tribute to Bambi» strahlte Alessandra «Sandy» Meyer–Wölden (41) am Donnerstag, den 5. September, schwer verliebt an der Seite ihres neuen Lebensgefährten Alexander Müller (38). Für Interviews stand das neue Traumpaar zwar nicht zur Verfügung, doch der «Bild»–Zeitung verriet die Ex–Frau von Comedian Oliver Pocher (46) zu einem späteren Zeitpunkt, weshalb jetzt der richtige Augenblick gekommen sei, ihr Liebesglück mit der Öffentlichkeit zu teilen und ob Müller der Grund für ihren Umzug nach Köln sei.