Sandy Meyer-Wölden nach Trennung: «Würde es wieder genau so machen»

Sandy Meyer–Wölden will ehrlich sein, «was in mir los ist»

«Man muss sich natürlich auch sicher sein, wenn man mit so einer Entscheidung an die Öffentlichkeit geht. Wobei ich sagen muss, oft wird einem die Entscheidung auch abgenommen», erzählt Meyer–Wölden über ihre noch nicht lange zurückliegende Trennung. Es habe recht schnell eine Presseanfrage gegeben, «ob das so stimmt und dann muss man natürlich kurz in sich gehen und sagen: ‹Ja, also ich würde das schon gerne selber bekannt geben. Ist mir ein Bedürfnis, da auch ehrlich zu sein.› [...] Klar kann man dann sagen: ‹Kein Kommentar, ich sage da nichts zu. Ich äussere mich nicht zu meinem Beziehungsstatus.› Oder was auch immer.» Sie habe sich aber für einen anderen Weg entschieden – für den, dass sie «einfach ehrlich sage, was in mir los ist, wie es mir geht, was passiert».