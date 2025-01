Sandy Mölling bleibt trotz Waldbränden optimistisch

No–Angels–Star Sandy Mölling (43) sitzt seit Tagen auf gepackten Koffern, falls auch sie ihr Haus in Los Angeles evakuieren muss. Während die Sängerin vergangene Woche aufgrund der lodernden Waldbrände in Südkalifornien noch um ihre Existenz bangen musste, scheint sich die Lage in ihrer Nachbarschaft nun langsam zu entspannen. «Letzte Nacht war die erste Nacht, in der wir schlafen konnten», so Mölling in einem Video auf Instagram. Zwar sei für die kommenden Tage erneut starker Wind vorausgesagt, was die Flammen befeuern dürfte, die Feuerwehrkräfte könnten die Brände allerdings vermehrt unter Kontrolle bringen. Sie hoffe auf eine positive Entwicklung.