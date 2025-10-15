Sanfter Trend für den Herbst: Wie man braune Mascara richtig schminkt

Smoky Chocolate

Anstelle des klassischen Smoky Eyes in Schwarz oder Grau bietet ein braunes Farbspiel eine sanfte Alternative. Zoey Deutch demonstriert, wie warme Schokoladentöne auf dem Lid den Blick intensivieren, ohne hart zu wirken. Für diesen Look empfiehlt sich ein gepuffter Lidschatten in Espresso– oder Kakao–Nuancen, der am oberen Wimpernkranz stärker pigmentiert ist und nach aussen hin sanft verblendet wird. Braune Mascara auf Ober– und Unterlid sorgt für Definition, ohne die Augen zu stark zu kontrastieren.