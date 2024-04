Sänger Álvaro Soler: «Ich werde der beste Papa der Welt»

Am 3. März 2024 liessen Sänger Álvaro Soler (33) und seine Frau Melanie Kroll (25) in einem gemeinsamen Instagram–Post ihre Baby–Bombe platzen. Dies gelang dem prominenten Paar ganz ohne Worte: In dem Video–Clip blättert Soler in einer Zeitung mit der Schlagzeile «Baby No 1 coming soon», während seine Gemahlin mit einem breiten Grinsen im Gesicht daneben sitzt. Als das Model sich schliesslich erhebt, kommt ein bereits gut sichtbarer Babybauch zum Vorschein, den der «The Voice Kids»–Coach umgehend mit einem Kuss bedenkt.