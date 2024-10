Sänger Nicky Jam zieht Unterstützung für Donald Trump zurück

Ein rassistischer Witz über Puerto Rico bei Donald Trumps (78) Wahlkampf–Veranstaltung in New York City am 27. Oktober könnte der Wendepunkt in seiner Präsidentschaftskampagne sein. Nicht nur gaben berühmte puerto–ricanische Prominente wie Jennifer Lopez (55), Ricky Martin (52) oder Megastar Bad Bunny (30) anschliessend ihre Wahlempfehlung für Demokratin Kamala Harris (60) bekannt. Ein Latino–Star wechselt jetzt sogar das Lager: Reggaeton–Sänger Nicky Jam (43), der erst im September seine Unterstützung für die Trump–Kampagne öffentlich gemacht hatte.