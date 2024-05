Sänger Nik P.: An die Rente verschwendet er noch keinen Gedanken

Freunde, Familie, Zusammenhalt: Die wichtigsten Dinge im Leben kann man nicht kaufen. Das ist die Botschaft des neuen Albums von Nik P. (62) «Was wirklich zählt», das am 3. Mai erschienen ist. In seinen Liedern will der Österreicher, der durch den Hit «Ein Stern (... der deinen Namen trägt)» bekannt wurde, Mut machen, mit Power durchs Leben zu gehen und dabei glücklich zu sein.