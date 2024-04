Sänger Peter André ist erneut Vater geworden

Baby Nummer drei ist ein Mädchen

Das Paar begrüsst ein gesundes Mädchen in der Familie. «Wir sind so glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heissen», kommentiert der Sänger liebevoll die Bilder. Das Neugeborene wog 3,26 Kilogramm und ist «zum Glück sehr gesund», so die stolzen Eltern.