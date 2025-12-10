Sänger Roger Daltrey von Prinz William zum Ritter geschlagen

Bereits im Juni hatte sich Daltrey für die Ehrung bedankt und dabei den Einsatz aller Beteiligten der Wohltätigkeitsorganisation hervorgehoben. «Es ist eine grosse Ehre für mich und insbesondere für den Teenage Cancer Trust», wurde er zitiert. Die Auszeichnung nehme er nicht nur für sich entgegen, sondern «im Namen all der stillen Helden», die mit ihrem Engagement den Erfolg der Organisation möglich gemacht hätten. In seiner Dankesrede erinnerte Daltrey zudem an weitere Unterstützer, «die so viel dafür getan haben, die Wohltätigkeitsorganisation so weit zu bringen, dass sie heute 28 Fachabteilungen in NHS–Krankenhäusern in ganz Grossbritannien hat».