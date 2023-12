Sänger und Moderator Gunther Emmerlich ist tot

Sänger und Moderator Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichtet der MDR. Der Opernsänger und Entertainer sei nach MDR–Informationen «überraschend» gestorben, heisst es. Am Sonntag sei er demnach noch bei einem Weihnachtskonzert in Lössnitz in Sachsen aufgetreten, vor einer Woche sei er als Überraschungsgast bei einem Weihnachtskonzert in Ronneburg für den guten Zweck dabei gewesen. Auch in der MDR–Sendung «Riverboat» war er vor kurzem zu Gast.