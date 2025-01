Sängerin Adele: Ehemaliges Heim durch Spuk-Geschichten unverkäuflich?

Geister im ehemaligen Kloster?

Eigentümer Nicholas Sutton werde deswegen die Villa in West Sussex nicht los, die Adele 2012 für sechs Monate gemietet habe. Die Sängerin soll laut BBC damals in einem TV–Interview gesagt haben, dass ihr Aufenthalt in dem ehemaligen Kloster, bekannt als Lock House, «ziemlich beängstigend» gewesen sei und bei ihr für «Gänsehaut» gesorgt habe.