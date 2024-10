Sängerin Adele über Ohrinfektion: «Schlimmer als eine Geburt»

Derzeit absolviert die britische Sängerin Adele (36) ihre letzten Shows im «Caesars Palace» in Las Vegas, nachdem sie im August ganze zehn Konzerte in Folge in der bayerischen Landeshauptstadt München hinter sich gebracht hatte. Wie sie ihren Fans nun bei einem ihrer Auftritte verriet, zog sie sich in Bayern eine schlimme Ohrinfektion zu, die zu den schmerzhaftesten Erfahrungen ihres Lebens zählte.