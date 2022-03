Sängerin Antonia Kubas: «Frauen leisten jeden Tag Unglaubliches»

Sie stehen noch am Anfang Ihrer Musikkarriere. Haben Sie einen grossen Traum für die Zukunft?

Kubas: In erster Linie bin ich sehr dankbar, dass meine Songs so gut ankommen und freue mich über das positive Feedback. Es ist schön, wenn ich Menschen mit meiner Musik berühren kann, das macht mich sehr glücklich. Ich arbeite darauf hin, dass ich bald Live-Konzerte spielen kann, darauf freue ich mich sehr. Das ist es, warum ich Musik mache, ich will auf der Bühne stehen und direkt die Energie vom Publikum spüren. Ein grosser Traum wäre es mal, in der Waldbühne in Berlin eigene Songs singen zu dürfen. Ein weiteres Ziel wäre auch noch ein Auftritt in einer grossen TV-Show. Ich schreibe auf jeden Fall fleissig weiter Songs und hoffe, dass mein Traum in Erfüllung geht.