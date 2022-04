Sängerin Ashanti enthüllt Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Ihre Mutter hatte grossen Einfluss auf ihre Karriere

In ihrer Rede dankte Ashanti vor allem ihrer Familie, die ihre Karriere erst ermöglicht hätte. Vor allem ihre Mutter habe eine grosse Rolle gespielt und bereits vorhergesagt, dass ihre Tochter irgendwann einmal auf dem Walk of Fame verewigt werden würde. «Meine Familie ist von Anfang an mein Rückhalt gewesen», berichtet Ashanti. Sie selbst sei nie aufgewacht und habe gesagt, «ich will ein Star werden». All das habe sich eher zufällig entwickelt.