Sängerin Doreen Steinert outet sich als bisexuell

Steinert findet diese Nachfrage zwar «intim», ringt sich allerdings dennoch zu einer Antwort durch: «Sagen wir mal so: Ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen, in dem ich nur einen Mann oder nur eine Frau hätte.» Sie würde sich immer «irgendwie die Freiheit lassen wollen», beides haben zu können: «Egal wie sehr ich den Mann liebe, könnte ich mir nicht vorstellen, nie wieder eine Frau anzufassen.» Derzeit lebe sie alleine, sei aber nicht aktiv auf Partnersuche. Die Ex-Lebensgefährtin von Rapper Sido (41) könne sich aber auch in einer Beziehung kein Zusammenziehen mehr vorstellen. «Ich habe dreimal meine Wohnung für einen Mann aufgegeben. Ich würde das nie wieder machen», so Steinert weiter.