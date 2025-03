Sängerin Duffy zeigt sich erstmals seit mehr als zehn Jahren

Letztes Album 2010

Im Februar 2020 hatte die heute 40–Jährige in einem Instagram–Post, der inzwischen nicht mehr abrufbar ist, erstmals von ihren Qualen berichtet. Im April 2020 folgte ein langer offener Brief, in dem sie die schrecklichen Ereignisse beschreibt. Wer ihr das angetan habe, offenbarte sie bis heute nicht und auch das Jahr, in dem sie die Entführung über sich ergehen lassen musste, liess sie offen. Die traumatische Erfahrung führte dazu, dass sie sich aus dem Rampenlicht zurückzog, um ihre Genesung zu fokussieren.