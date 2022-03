Sängerin ela.: Das ist ihre Botschaft zum Weltfrauentag

Sängerin ela. (29) sendet mit ihrem neuen Song «Wenn ich Nein sag, dann mein ich Nein» eine starke Botschaft zum Weltfrauentag. Beim Thema Gleichstellung gebe es noch «einiges zu tun», betont die 29-Jährige im Interview mit spot on news. «Auch in meiner Branche, der Musikindustrie, muss sich was verändern», erklärt die Singer-Songwriterin. Als sie mit 16 Jahren ihre ersten Schritte in der Branche machte, «waren immer nur Männer um mich herum», erinnert sie sich zurück. «Das ist ernüchternd», stellt sie fest und fordert: «Ich möchte, dass das bei den neuen Generationen anders wird.»