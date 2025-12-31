Sängerin Elif offenbart: «In eine tiefe Depression geraten»

In Athen will sie sich stabilisieren

«In den letzten Wochen bin ich durch ein Ereignis in eine tiefe Depression geraten», schrieb sie ihren rund 256.000 Followern. Depressionen seien viel mehr als traurig sein: «Es ist innere Hoffnungslosigkeit, der Verlust von Appetit und Energie, das Gefühl, die Zukunft nicht mehr klar sehen zu können. Gereiztheit, schlaflose Nächte, Gedanken, die sich im Kreis drehen und nicht mehr aufhören», beschrieb die Sängerin. Und weiter: «Migräneanfälle, Vergesslichkeit, Rückzug, Isolation. Dieses Leersein, manchmal gar nichts mehr fühlen zu können – oder im nächsten Moment von Angst, innerer Unruhe und Panik überrollt zu werden. Und trotzdem nach aussen zu funktionieren, weil man es gelernt hat.»